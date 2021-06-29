Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
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Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması

Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve yönetimi ile birlikte Aşkale'ye çıkarma yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve yönetimi ile birlikte Aşkale'ye çıkarma yaptı. Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve yönetimiyle birlikte Aşkale esnafını ziyaret eden Başkan Karataş, sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.

Gittiği her yerde büyük bir ilgi ile karşılaşan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın bugünkü durağı Aşkale ilçesi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın esnaf ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Erzurum'da neredeyse gezmedik sokak, çalmadık kapı, sıkmadık esnaf eli bırakmayan Karataş, Aşkale ilçesi esnafını da unutmadı. Beraberinde İl Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Aşkale'ye çıkarma yapan Karataş, bir dizi temaslarda bulundu. Bura da önce ilçe başkanı ve yönetimiyle bir toplantı yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş ardından vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve yönetim kurulunun da eşlik ettiği Karataş'a ilçedeki vatandaşlar ve esnaf büyük ilgi gösterdi. Başkan Karataş'ın ilçe ziyaretinde birbirinden renkli görüntüler de oluştu. Esnafla uzun uzun sohbet eden Karataş, beklenti ve talepleri tek tek not etti.

Vatandaşlarımızın sevgisine layık olmaya çalışıyoruz

MHP İl Başkanı Naim Karataş, "Erzurum'da gittiğimiz her yerde, vatandaşlarımızın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve dolayısıyla partimize olan teveccühü bizleri oldukça mutlu etmektedir. Bizler de vatandaşlarımızın ve esnafımızın sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki, halkımız ve esnafımız pandemiden dolayı çok mağdur. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de esnafımız bu durumdan dolayı sıkıntılı günler yaşamakta. Artık 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine geçiyoruz. İnşallah bundan sonra işlerin daha iyiye gideceğini düşünüyoruz. Bu zorlu süreçte her daim biz esnafımızın yanındayız. ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması
Naim Karataş'ın Aşkale çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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