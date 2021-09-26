Naim Karataş Horasan'da vatandaşlarla bir araya geldi

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Horasan ilçesinde muhtar, esnaf, çiftçi ve besicilerle bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sorunları dinledi.

İlçenin mevcut sorunlarını çözmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Horasan'a çıkarma yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada da büyük ilgi gördü. Esnaf ve çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği Karataş mevcut sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini aktardı.

MHP Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi ve parti yöneticileri ile birlikte Horasan İlçesine çıkarma yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yaptığı konuşmalarda "Ülkemizin bekasını koruma noktasında adımlar atmaya devam ediyoruz. Bizler var olduğumuz sürece ülkemiz güvende ve huzur içinde ola7caktır. Büyük badireler atlatan ülkemizin artık kaybedecek vakti kalmamıştır. Bu anlamda ekonomim yükselme hamlelerini hep beraber görüyoruz ve yaşamaya başladık.

Pandemi nedeniyle zorlu süreçten geçen esnafımızın rahatlamaya başlaması bizleri mutlu ediyor. Onlarla bir araya gelerek var olan eksiklikleri giderme noktasında girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın daha verimli geçmesi noktasında bizlere teveccüh gösteren vatandaşlarımızın bize güç kattığını da belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve hayvancılıktaki sorunları rapor ediyoruz"

Horasan ziyaretinde sık sık çiftçilerle sohbet etme imkanı oluşturan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bölgenin tarım potansiyeline işaret ederek " bölgemizin en büyük zenginliği olan tarım ve hayvancılık imkanlarının daha verimli gale getirilmesi için sorunları gerekli noktalara iletmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin ve besicilerimizin rahat olması ülke ekonomisi içinde büyük önem oluşturduğunu biliyoruz. Eğer tarım ve hayvancılıkta bölgemizi daha güçlü kılabilirsek şehrimize ve ülkemize büyük katkı sunmuş olacağız. Eksikliklerin giderilmesi için raporlarımızı sunmaya ve bölgemizin kalkınması için adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaştan Karataş'a büyük ilgi

Horasan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş buraya da büyük ilgiyle karşılandı. Çalışkanlığı ve sorun çözme kabiliyeti nedeniyle Karataş'a ilgi gösterdiklerini ifade eden Horasanlı vatandaşlar " Erzurum'un ve Erzurumluların sorunlarıyla ilgilenen bir il Başkanı olması nedeniyle kendisine ayrı ilgimiz bulunuyor. Vatandaşların derdini dert edinen bir siyasi parti başkanı olduğu için de bizler sevgimizi sunuyoruz. Kendisini çalışkanlığı nedeniyle tebrik ediyor sorunları çözme noktasında her an yanında yer aldığımızı bildirmek istiyoruz." - ERZURUM