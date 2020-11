Naim Karataş "Haddinizi bilin"

Meclis Genel Kurulunda Kürdistan ile Erzurum'u aynı cümlede kullanan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.

Kimin ne konuştuğuna dikkat etmesi gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet olacağına işaret eden Karataş, "Mesnetsiz ve bölücü düşüncelerin bizim nazarımızda hiçbir önemi yoktur. Bu tip insanların TBMM kürsüsünü kirletiyor olmasını da artık sorgulamak gerekiyor. Ülkemizi alenen bölmek isteyen bu düşünceler kıyamete kadar nafile kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş TBMM Genel Kurulu'nda, "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle" iddialarında bulunmuş, HDP'li Özgüneş'in konuşmasının ardından AK Parti ve MHP grup başkan vekilleri söz alarak kullanılan ifadelere tepki göstermişti.

Karataş yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak bir Türk yurdudur. Bunun aksini düşünenlere gereken her zaman yapılacaktır. Ülkemizin kararlı duruşu karşısında şaşkına dönen terör sevicilerinin bu söylemleri ise karşılıksız kalamaz. Yargının acilen gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bu ifadeleri kullanan şahısların amacını yıllardır biliyoruz ve her an ülkemizin bir karış toprağı için ölmeye hazırız" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı