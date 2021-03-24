Naim Karataş esnafı yalnız bırakmıyor

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş, esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Zor günlerden geçen Erzurum esnafına moral vermek ve sorunları dinlemek için çalmadık kapı bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet İş Merkezini, Çaykara İş Merkezini ve Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden Karataş vatandaşlardan da takdir topluyor.

Çalışkanlığıyla dikkat çeken ve sorunları yerinde dinlemeyi gelenek haline getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bir günde 500 esnaf ziyaret ederek farkını ortaya koydu. Esnafla birebir görüşerek moral vermeyi ve geleceğe umutla bakılması gerektiği üzerine konuşmalar yapan Karataş, "Bu zorlu günler elbette geride kalacak ve esnafımız rahat nefes alamaya başlayacak. Zorlu pandemi sürecinin geride kalması için de gerekli tedbirlerin alınması hepimiz için önemli olacaktır" vurgusunda bulundu.

Esnafımızın yanındayız

Cumhuriyet Caddesi esnafını ve Erzurum'un en büyük yerel iş merkezleri olan Çaykara İş Merkezi ve Cumhuriyet İş Merkezi esnafını tamamen ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Esnafımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm odaklı yolları bulmak bizlerin asli görevidir. Esnafımızın kötü durumda olması demek şehrimizin de kötü durumda olması anlamına gelir. Her durumda esnafımıza destek sunmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Bir günde 500 esnaf ziyaret edildi

Ekonomik sorunları dinlemek ve esnafla çözüm odaklı iletişime geçmek adına MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ve teşkilat üyeleriyle birlikte bir günde 500 esnafın kapısını çalan Naim Karataş dur durak bilmiyor. Esnafla omuz omuza yürümeye devam edeceklerini ve sorunları yerinde dinlemeyi sürdüreceklerini dile getiren Karataş " MHP demek vatan demektir. MHP esnafının yanında duracaktır ve bütün sorunların üstesinden gelmek için elini taşın altına koymaya devam edecektir. Bizler MHP teşkilatı olarak esnafımızın her daim yanında olacağız. Bu anlamda esnafımızın şuan da yaşamış olduğu zorlukların ne şekilde bertaraf edilebileceği noktasında adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı