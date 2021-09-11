Naim Karataş: "Darbeler tarihe gömüldü"

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 12 Eylül darbesinin 41. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Aziz milletimiz darbeleri ilelebet tarihe gömmüştür" dedi.

Emperyalist oyunların sonucu olan darbelerin artık ülkemizden def edildiğine ve buna kalkışacak olanların en ağır cezayla karşılaşacaklarından kimsenin şüphe duymaması gerektiğine değinen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Cumhuriyet tarihimizin utanç sayfalarından biri olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Başta darbeler olmak üzere, bu acı tecrübelerimizi anmak, geçmişten ders çıkartmamız açısından önem arz etmektedir. Ülkemiz artık eski alışkanlıklarından sıyrılmış ve geleceğe güvenle bakabilen pozisyona geçmiştir. Bunu her noktada gelişim sağlayarak başarmış bulunuyoruz.

Ülkemiz, ne zaman emperyal güç odaklarının biçtiği rolden çıkmaya çalışsa, ne zaman tam bağımsızlık yolunda bir adım atsa, içimizdeki kullanışlı maşalar harekete geçirilmiştir. Bu girişimlerle birlikte ülkemizin kalkınması önünde engeller oluşturulmuştur.

Öte yandan şerefli Türk ordusunun üniformasına sızmış bir kısım asker kılığındaki emperyal güç odaklarının emir eri darbeciler, sahiplerinin onlar için hazırladığı uygun darbe ortamında, talimatlarını aldıkları anda harekete geçerek, kendilerine biçilen rolü oynamışlar ve ülkemizin gelişmesi yönünde ki yolları kapatmışlardır. Bu durumu bugün daha net şekilde görebiliyoruz. Fakat artık bu girişimler ülkemiz toprakları üzerinden def edilmiştir. Bunu net olarak belirtmek gerekiyor. Darbe heveslilerinin heveslerini kursaklarında bırakmak için her gün canla başla çalışmaya ve vatan savunması içinde bulunmaya da devam edeceğiz.

"Şehitlerimizin ruhları huzurla dolsun"

Başta zalim 12 Eylül darbecilerinin şehit ettiği Ülkücü şehitler olmak üzere, vatan müdafaasında göğsünü ülkesi menfaatleri uğruna siper eden şehitleri andıklarını ifade eden Karataş, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların kararlı duruşu karşısında bugün saygıyla eğiliyoruz. Ülkücü şehitlerimizi vatanı koruyorlar diye şehit eden zihniyeti de buradan lanetliyoruz. ve artık şehitlerimizin ruhu huzurlu olsun, çünkü bu topraklar artık darbelerden sonsuza kadar uzak kalacaktır" sözlerine yer verdi. - ERZURUM

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