Naim Karakaya: Mahkeme, dosyayı savcıya ileterek mütalaasını talep etti

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesinde ara kararlar açıklandı.

3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20'nci celsede hükme ulaşılabilecek bir kararın çıkabileceğini dile getiren Fenerbahçe Kulübü Avukatı Naim Karakaya, "Fenerbahçemize kurulan 3 Temmuz Kumpası Davası'nda 19'uncu celseyi yaşadık. Geçen hafta başlamıştık, bu hafta devam ediyorduk ve bugün mahkeme yargılamayı yapıp duruşmayı bir sonraki celseye erteledi. 'Neler yaşandı?' dersek; sanıkların ek savunmaları alınıyordu; yani eylemlerinin ceza hukukundaki, ceza kanunundaki karşılıklarının başka maddelere karşılık gelebileceği ile ilgili bir ihtimal üzerine sanıkların ek savunmaları alındı. ve mahkeme yeni bir celse belirleyerek duruşmayı bitirdi. Önemli ara kararlar da var. Önemli ara karar şu; mahkeme dosyayı savcıya iletti ve savcının davanın sonucuna ilişkin görüşünü yani bizim esas hakkında mütalaa dediğimiz görüşünü bildirmesi ve bu bildirilen görüşün gerek davanın şikayetçilerine, katılanlarına, mağdurlarına gerek sanıklarına doğrudan tebliğ edilmesi ve bu süreç içerisinde her iki tarafın da savunmalarını hazırlaması ve sonuçta da bir sonraki celse yapılacak olan yargılamada tüm tarafların diyeceklerinin dinleyip hüküm kurabileceği ile ilgili bir sürece girmiş bulunuyoruz. Mahkeme böylece bir sonraki celseyi yaklaşık 1 ay olarak planladı. Bu 1 aylık sürede yani 3 Mayıs-4 Haziran arasında Arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü olmak üzere 3 gün, bir de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve hafta sonu hariç her gün duruşma yapacak. Sonucunda bu süre içerisinde tüm sanıkların sorgularını yapıp eğer usulü bir eksiklik olmazsa da hüküm kurmak istediğini ifade etti" dedi.

"SONER KOÇ İÇİN KAÇAKLIK KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİK"Naim Karakaya, bir önceki celsede tutuklu olan sanıklardan Soner Koç'un tahliye edildiğini hatırlatarak, "Kişi 'çocuğumu parka götürmek istiyorum.' diyerek tahliye olmuştu ama soluğu yurt dışında almıştı ve YouTube'tan da arzıendam etmişti. O sanık yönünden de 'kaçaklık' kararı verilmesini istedik. Kaçaklık kararı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına da el konulması yönünden de bir karar. Mahkeme de bu talebimizi kabul ederek sanık Soner Koç hakkında da 'kaçak' olduğuna dair bir hukuki durum, bir statü kararı verdi. ve bir sonraki celse biz artık hükme ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Gerek hukuka duyduğumuz saygı ve söz açısından gerek taraftarımıza verdiğimiz söz açısından değerli bir şey. Biz, 4 Haziran'a kadar özel bir aksilik olmazsa hükme ulaşabileceğimizi ve bu kumpası kuranlar hakkında da yargının vereceği kararı göreceğimizi düşünüyorum." "MAHKEME SANIKLARA YENİ BİR SÜRE VERMEYECEĞİ İLE İLGİLİ BİR UYARIDA DA BULUNDU"

Mahkeme heyetinin sanıklara savunma yapma noktasında herhangi bir ek süre vermeyeceğini de ifade ettiğini dile getiren Naim Karakaya, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Mahkeme sanıklara yeni bir süre vermeyeceği ile ilgili bir uyarıda da bulundu. Yani savcının görüşü arada çıkacak, her iki tarafta da tebliğ edeceğim ve ben yeniden sanıklara süre vermeyeceğim. Eğer sanıklar bu sürede savunma yapmazlarsa savunma yapmaktan vazgeçmiş olacaklarına dair bir ara karardı. Özel bir hukuki eksiklik, usulü eksiklik olmazsa 20. celse bizde hüküm duruşması olarak görüyoruz ve bunu ümitle bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN