Naim Babüroğlu kimdir? Naim Babüroğlu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Naim Babüroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Naim Babüroğlu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroğlu hayatı ve biyografisi! Naim Babüroğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Naim Babüroğlu, hakkında araştırmalar yapılıyor. Naim Babüroğlu kimdir? Naim Babüroğlu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroğlu hayatı ve biyografisi!

NAİM BABÜROĞLU KİMDİR?

Naim Babüroğlu, 1960 yılında Hatay'da doğdu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Piyade subayı olarak Takım ve Bölük Komutanı; Kurmay Subay olarak Tabur ve Alay Komutanı ile Tugay, Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda Karargâh Subayı görevlerinde bulundu. 1996-1997 yılında, Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu'nda Askeri Gözlemci olarak görev yaptı. 1998-2001 yıllarında, Mons-Belçika'da NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı görevinde bulundu. Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında emekli oldu. ABD Oklahoma Üniversitesinde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Cumhuriyet tarihinde doktora çalışmasına devam etmektedir.