Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor
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Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor

Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 81 yaşındaki Nail Özcan'ı arama çalışmaları devam ederken, alan iz takip ve arama köpeğinin yanı sıra havadan da drone ile taranıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 81 yaşındaki Nail Özcan'ı arama çalışmaları devam ederken, alan iz takip ve arama köpeğinin yanı sıra havadan da drone ile taranıyor.

Safranbolu Yeni Mahalle'de oturan 3 çocuk babası, işçi emeklisi Nail Özcan, 2 gün önce gezinti yapmak için aracıyla Aşağı Danaköy mevkiindeki ormanlık alana gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Özcan'ın aracı bölgede bulundu. Ekipler, Zonguldak İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı iki yaşındaki İz Takip Köpeği Unsuru "Taç" ve Karabük İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma köpeği "Şimşek" ile karadan, havadan da drone destekli arama çalışmasıyla yaşlı adamı bulmaya çalışıyor. Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyeleri ve 16 AFAD gönüllüsü de çalışmalarda yer alıyor. Yapılan arama çalışmalarına rağmen yaşlı adamdan bir ize rastlanmazken, bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, 3 gündür 81 yaşındaki Nail Özcan isimli vatandaşı bulmak için çalışma yaptıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Erbay, yaşlı vatandaşın sürekli ormanlarda gezintiye çıktığını da kaydederek, "Midesinden rahatsızlığı varmış. 4 saatte bir kere yemek yemesi gerekiyormuş. Ekiplerimizle, jandarmamızla ve gönüllülerimizle birlikte bölgenin birçok yeri aranmasına rağmen dünden herhangi bir ize rastlanmadı. Aramalarımız vatandaşımızı buluncaya kadar devam edecek" dedi. - KARABÜK

Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor
Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor
Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor
Nail dedeyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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