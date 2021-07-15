Nail AKTAŞ' ın Emekliye Ayrılışı

Kaymakamlığımızda 2006 yılından bu yana görev yapan Nail AKTAŞ 14. 07. 2021 tarihinde emekliye ayrılmış olup görev yaptığı süre içinde vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.