Naida Bojnakova ve Baran Bojnak: "Youtube'da kalıcı olmak için kaliteli içerik şart"

Youtube üzerinden moda içerikleri üreten Naida Bojnakova ve Aytemiz Alanyaspor'da tercüman olarak görev yapan eşi Baran Bojnak, "Youtube'da kalıcı olmak için gerçekten kaliteli içerikler üretilmesi gerekiyor.

Youtube üzerinden moda içerikleri üreten Naida Bojnakova ve Aytemiz Alanyaspor'da tercüman olarak görev yapan eşi Baran Bojnak, "Youtube'da kalıcı olmak için gerçekten kaliteli içerikler üretilmesi gerekiyor. Kullanıcılar eğlendiği ya da bilgi edindiği içerikleri daha fazla izliyor" dedi.

Baran Bojnak eşinin Youtube'da popüler olmasını şu sözlerle değerlendirdi "Eşim Naida Bojnakova Youtube için içerik üretmeye karar verdiğinde hesabının bu kadar büyük kitlelere ulaşacağını tahmin etmemiştik. Youtube gerçekten çok başka bir platform. Kısa sürede binlerce kişiye bir video sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Ancak Youtube'da kalıcı olmak için gerçekten kaliteli içerikler üretilmesi gerekiyor. Kullanıcılar eğlendiği ya da bilgi edindiği içerikleri daha fazla izliyor. Dijital dünyanın gelişmesi sesimizi duyurabileceğimiz yeni platformları beraberinde getirdi" açıklamalarında bulundu.

100 bini aşkın takipçisi bulunan Youtuber Naida Bojnakova hesabından yaptığı moda ve makyaj videoları ile tanınıyor. Kısa sürede popüler olan Naida Bojnakova da yaptığı değerlendirmede, "Salgın, moda ve makyaj trendlerini de çok etkiledi. Evde geçirilen süre arttığı için giyim ve makyaj konusunda daha sade ve basit olanlara bir yönelim başladı. Bu ise doğal görünümün önde olduğu bir tür akım başlatmaya doğru ilerledi. Ancak salgın sonrasında bu durumun değişmesi ve tekrar iddialı görünümlerin öne çıkmasını bekliyorum. Pandemi ile birlikte ben de değişiklik yaparak, evde kolaylıkla yapılacak bakımlar hakkında içerikler ürettim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı