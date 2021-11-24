Nahit SOYDAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Nahit SOYDAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Nahit SOYDAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke Köyü sakinlerinden Nihat, Kurban, İzzet ve Cavit SOYDAŞ'ın kardeşleri Selçuk SOYDAŞ'ın babası Nahit SOYDAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip ERZURUM'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Nihat SOYDAŞ: 0530 882 39 59
24 Kasım 2021, Çarşamba
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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