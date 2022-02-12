Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından, hareketin genel merkezini, destekçilerini ve Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi korumak için yasal sorumluluklarını üstlenmesini talep etti.

2013 yılında uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibinin, Nahda Hareketi Genel Merkezi ile Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapma çağrılarının ardından Nahda'dan yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, Gannuşi, ailesi, hareketin destekçileri ve Nahda'nın genel merkezinin korunması için yasal sorumluluklarını üstlenmesi için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına talep yazıları gönderildiğine işaret edildi.

Savunma ekibinin anma programında Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmesinin hareketin destekçilerine karşı kışkırtma olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yaklaşımın hareketin lideri, ailesi ve parti merkezinde bulunan herkesin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür tehditlerin halkı şiddet ve çatışmaya yönlendirdiği ifade edildi.

Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibi, 8 Şubat'ta yaptıkları anma programında, Nahda Hareketi'ni ve Gannuşi'nin bu suikastlardan sorumlu olduklarını ileri sürmüştü. Programda, Beliyd ve Brahimi'yi sevenler, Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmişti.

Tunuslu siyasetçi Şükri Beliyd'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlara ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.