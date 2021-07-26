Nahda lideri ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nahda lideri ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır"

Nahda lideri ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 'Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır'
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin ardından Meclis'e alınmayan Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Meclis'in görevinin başında olduğu açıklamasını yineledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin ardından Meclis'e alınmayan Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Meclis'in görevinin başında olduğu açıklamasını yineledi.

Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi, Meclis'in çalışmalarının dondurulmasının anayasaya aykırı, yasadışı ve tutarsız bir çağrı olduğunu belirtti.

Gannuşi, "Tunus Cumhuriyeti'ndeki Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in Anayasanın 80. maddesinin uygulamaya konulmasına ilişkin kendisine danışmadığını belirten Gannuşi, aksi yönde söylenenlerin asılsız bir iddia olduğunu kaydetti.

Gannuşi, Tunus halkına ve dünyadaki Tunus'un dostlarına; "Tunus'un özgür sesinin Allah'ın izniyle asla kısılmayacağı" konusunda güvence verdiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin Meclis'e girişini engellemişti.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Son dakika haber | Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, AA'ya parlamento ve hükümetin görevinin başında olduğunu söyledi
Son dakika haber | Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, AA'ya parlamento ve hükümetin görevinin başında olduğunu söyledi
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Fatma Girik Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Balotelli Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nahda lideri ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:23:47. #1.14#

title