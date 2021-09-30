Nahda Hareketi: Necla Buden Ramazan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi anayasal normlara aykırı - Haberler
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Nahda Hareketi: Necla Buden Ramazan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi anayasal normlara aykırı

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Nahda Hareketi: Necla Buden Ramazan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi anayasal normlara aykırı

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmesinin anayasal ilkelere aykırı olduğunu savundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmesinin anayasal ilkelere aykırı olduğunu savundu.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, kadın akademisyen Ramazan'ın Said tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin anayasal normlara aykırı bir karar olduğuna dikkat çekildi.

Bu kararın, ülkedeki toplumsal ve ekonomik krizleri daha da derinleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Tunus'un karşı karşıya kaldığı tehlikeler konusunda uyarıda bulunularak, küresel ekonominin canlandığı ve kardeş ülke Libya'da yeniden imar sürecinde yatırım fırsatlarının arttığı bir ortamda Tunus ekonomisi için birçok fırsatın kaçırıldığı, uluslararası ortakların duyduğu güvenin azaldığı, iç finansman kaynaklarının kısıtlandığı ve bütçe açığının arttığı vurgulandı.

Said'in "iktidarı tekelinde tutmasının" kınandığı açıklamada, anayasaya karşı darbeye, iktidarın ele geçirilerek kötüye kullanılmasına karşı çıkan tüm taraflara, Tunus'un bölgesel ve uluslararası ilişkilerine zarar veren, ekonomik ve sosyal sorunları daha da arttıran bu sorunla barışçıl ve sivil yollarla mücadele edilerek çabaların birleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Hükümeti kurma görevi kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'a verildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra dün hükümeti kurma görevini kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'a vermişti.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulu'nda jeoloji dalında öğretim görevlisi olan ve son olarak Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nda Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışan Ramazan, akademik kimliğiyle öne çıkıyor.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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 Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

 Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
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Haber: Nahda Hareketi: Necla Buden Ramazan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi anayasal normlara aykırı - Haberler
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