Nahda Hareketi'nden "BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı" iddiası
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Nahda Hareketi'nden "BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı" iddiası

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buheyri, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından milletvekillerine para dağıtıldığını iddia etti.

Nahda Hareketi'nden
29.07.2020 06:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 06:31

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buheyri, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından milletvekillerine para dağıtıldığını iddia etti.

Tunus'taki bir özel radyoya konuşan Buheyri, BAE'nin Meclis'ten başlayarak ülkedeki siyasi yapıyı bozmayı, Meclis Başkanı'nın görevden alınmasıyla burada siyasi bir boşluk oluşturmayı ve böylelikle yeni hükümetin kurulmasını engellemeyi planladığını belirtti.

Buheyri, BAE'nin Gannuşi'nin görevden alınması için milletvekillerine para dağıttığını öne sürdü.

Öte yandan, Tunus Meclisinde 19 sandalyesi bulunan El-Kerame (Onur) Koalisyonu, Gannuşi'nin görevden alınması için yapılacak güven oylaması oturumuna katılmayacağını açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin Meclis'i iyi yönetemediği yönündeki gerekçelerin asılsız olduğu, tüm Meclis oturumlarının olağan bir şekilde gerçekleştiği ancak Özgür Anayasa Partisinin oturumlar sırasında eylem yaptığı ifade edildi.

Tunus Meclisinde 30 Temmuz Perşembe günü Gannuşi için güven oylaması yapılması planlanıyor.

Tunus Meclisinde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri 14 Temmuz'da Gannuşi'nin görevden alınması için Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Eylemler nedeniyle Meclis oturumları bir süre askıya alınmıştı.

Özgür Anayasa Partisi, eylemlere Meclis Başkanı Gannuşi görevden alınıncaya kadar devam edeceğini ve oturum düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Tunus Meclis Ofisi Basın Sorumlusu Nesrin el-Ammari ise Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin sunulması ve ardından Meclis'te yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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