Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi oyunu kullandı

06.10.2019 15:35

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Oy kullananlardan detaylar

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oyunu kullanması

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Bin Arus kentindeki Nahj el-Kayravan İlkokulu'nda oy kullandı.

Kaynak: AA