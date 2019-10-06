Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi oyunu kullandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullananlardan detaylar Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oyunu kullanması Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullananlardan detaylar
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oyunu kullanması
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Bin Arus kentindeki Nahj el-Kayravan İlkokulu'nda oy kullandı.