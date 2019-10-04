Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi

04.10.2019 10:16

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Nahda Hareketi'nin Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlediği miting

Mitinge katılan Nahda Hareketi destekçileri

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin mitingdeki konuşması

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin basın mensuplarına açıklamaları Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Parlamento seçimlerinde partisinin oyların çoğunluğunu almaması durumunda, cumhurbaşkanı seçimlerinde destek verdiği aday Kays Said'in, seçildikten sonra bazı kesimlerin hedefi haline gelebileceğini söyledi.

Nahda Hareketi, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde büyük bir miting düzenledi.

Mitingde konuşan Gannuşi, "Nahda'nın Parlamentoda çoğunluğu almaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı Kays Said kazandıktan sonra bazı taraflar onu hedefleri haline getirecek ve belki azledilmesi için çalışacaklardır." dedi.

Politikaların üretildiği gerçek mekanın, Parlamento olduğuna işaret eden Gannuşi, kendisinin bu nedenle milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA