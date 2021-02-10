Nahçıvanlı emekli albayın bacağı Erzurum'da doktorların müdahalesiyle kesilmekten kurtarıldı

Nahçıvan'da anjiyo olduktan sonra sol bacağındaki şiddetli ağrı üzerine tedavi için Erzurum'a gelen emekli albay Famil Mamadov'un bacağı, Şehir Hastanesinde doktorların erken tanı ve tedavisiyle kesilmekten kurtarıldı.

Nahçıvan'da anjiyo olduktan sonra sol bacağındaki şiddetli ağrı üzerine tedavi için Erzurum'a gelen emekli albay Famil Mamadov'un bacağı, Şehir Hastanesinde doktorların erken tanı ve tedavisiyle kesilmekten kurtarıldı.

Geçen ay çeşitli rahatsızlıklarından dolayı Nahçıvan'da anjiyo olan 69 yaşındaki, 1 çocuk babası Mamadov, bacağında şiddetli ağrı şikayetiyle ülkesindeki bazı hastanelere gitti.

Tetkikler sonrası yapılan tedaviden sonuç alamayan Mamadov'a doktorlar, Türkiye'yi önerdi.

Çevresindekilerin de tavsiyesiyle Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'a başvuran Mamadov'un, burada yapılan tetkik sonucu sol bacağında damar tıkanıklığı tespit edildi.

Kaygın ve ekibince ameliyata alınan emekli albay, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından hem şifa buldu hem de erken müdahale ve tanı sayesinde bacağı kesilmekten kurtarıldı.

Kaygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bacağında ağrı şikayetiyle Erzurum'a gelen Mamadov'un salgın döneminden sonra Şehir Hastanesindeki ilk ameliyat hastası olduğunu söyledi.

"İki gün içinde taburcu edeceğiz"

Hastayı, tahlil ve tetkiklerinin ardından kliniğe yatırdıklarını ifade eden Kaygın, "Damar tıkanıklığı için yaptığımız ameliyat başarılı geçti. Damar sertliği yapan plakları ve pıhtıları temizledik. Damarları yüzde 100 açıldı. Bir gece yoğun bakımda misafir ettikten sonra hastamızı normal servise aldık. İki gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

Kaygın, başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek şöyle devam etti:

"Geç kalınsaydı hastanın ayağı diz seviyesinden kesilebilir, protez ayağa mahkum olabilirdi. Ameliyat sonrası ilaçlı balonlarla tedavimizi sürdürdük, şu an durumu stabil. Hastaya Nahçıvan'da tanı konamamış, bacağında topuk dikeni olduğu söylenmiş. Ameliyatın riskli olduğu gerekçesiyle Bakü ya da Türkiye önerilmiş. Ülkemiz ve özellikle Erzurum, yurt dışından hastaların tanı ve tedavisi noktasında çok çok ileri düzeyde, çoğu yabancı ülkeyle yarışacak ve daha ileri düzeyde sağlık altyapımız var. Bunu salgın döneminde de gördük."

Erzurum'un güçlü sağlık altyapısı sayesinde sağlık turizmi ve tedavi konumunda lider olduğuna dikkati çeken Kaygın, yurt dışındaki hastaların öncelikli tercihi olduklarını vurguladı.

Hasta Mamadov da 12 Ocak'ta ülkesinde anjiyo olduğunu, ameliyat sonrası sol bacağında ve dizinde şiddetli ağrı başladığını anlattı.

Gittiği hastanelerde sonuç alamadığına işaret eden Mamadov, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, Erzurum'a geldim. Burada doktorlar tedaviye başladı. Ameliyat oldum ve iyileştim. Erzurum Şehir Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ederim, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Böylesine güzel bir hastanede şifa bulmak çok güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Türkiye'ye böylesine güzel eserler kazandırdığı için çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç