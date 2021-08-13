Nahçıvan sınırına dikilen Türk-Azerbaycan bayrakları Ermenistan'dan görünüyor
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Nahçıvan sınırına dikilen Türk-Azerbaycan bayrakları Ermenistan'dan görünüyor

Nahçıvan sınırına dikilen Türk-Azerbaycan bayrakları Ermenistan'dan görünüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'ı Nahçıvan'a bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'na dikilen 13 metre uzunluğundaki direklere asılan Türkiye-Azerbaycan bayrakları Ermenistan tarafından görünüyor.

Iğdır'ı Nahçıvan'a bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'na dikilen 13 metre uzunluğundaki direklere asılan Türkiye-Azerbaycan bayrakları Ermenistan tarafından görünüyor.

Iğdır'ı Nahçıvan'a bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'na 10 km uzaklıkta olan karayoluna bir süre önce yapılan bayrak anıtı yenilendi. Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı direklerin yüksekliğinin 13 metreye çıkarılmasıyla birlikte Türk ve Azerbaycan bayrakları Ermenistan tarafından görünmeye başladı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Bayrak Anıtı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Haydar Aliyev ve Mehmet Emin Resulzade'nin sözleri yazıldı. Nahçıvan ve Türkiye arasında seyahat eden vatandaşlar, durumdan yaşadıkları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

"İki kardeş ülkenin bayraklarının yan yana dalgalanması hem de Ermenistan'dan görünmesi bizleri mutlu etmiştir. Buraya bayrak anıtını yapan jandarma komutanlığına teşekkür ederiz. Yazılan yazı ve dalgalanan bayrağı görmek bizi sevindirmiştir." - IĞDIR

Nahçıvan sınırına dikilen Türk-Azerbaycan bayrakları Ermenistan'dan görünüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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