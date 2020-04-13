Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.
13.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:24
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin de iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Kaynak: İHA