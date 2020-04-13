Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin de iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA