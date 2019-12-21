Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Mutat toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Mutat toplantısı yapıldı - Haber

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Mutat toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri arasında Nahçıvan'da mutat toplantısı düzenlendi.

21.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:20
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Mutat toplantısı yapıldı

Cumhuriyeti Hudut Komiserliği ile Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri arasında Nahçıvan'da mutat toplantısı düzenlendi.


Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Tümgeneral Niyameddin Tağıyev'in başkanlığını yaptığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapılan toplantıda, müşterek sınır güvenliği konuları görüşüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler