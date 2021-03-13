Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet
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Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet

13.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:52
Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kış turizmindeki yeni adresi Ağbulak Kayak Merkezindeki kayak ve benzeri eğitimler Türkiye'den gelen ekiplerce veriliyor.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kış turizmindeki yeni adresi Ağbulak Kayak Merkezindeki kayak ve benzeri eğitimler Türkiye'den gelen ekiplerce veriliyor.

Şahbuz şehrine bağlı Ağbulak bölgesinde yeni kurulan kayak merkezinde güvenlik, teknik ve kayak eğitimi Kayseri Erciyes Kayak Merkezinden gelen ekiplerce yürütülüyor.

Merkezde görevli ekip, verdikleri danışmanlık hizmetiyle Nahçıvanlı soydaşlarını teleferik operatörlüğü, pist güvenliği ve kayak eğitimi konusunda yetiştiriyor.

Ağbulak'ta danışmanlık hizmeti veren Selahattin Sungur, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iştiraki kuruluşu olan Kayseri Erciyes adına Ağbulak'a geldiklerini belirterek, "Türkiye'den gelen ekip olarak verdiğimiz danışmanlık eğitimlerinde teleferik operatörlüğü, pist güvenlik eğitmenliği, kayak eğitmenliği olarak farklı departmanlar var. Ana pistlerimizi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra buraya gelen misafirlerimizin güvenli kayak yapmaları için yaptığımız çalışmalardan sonra hizmete açtık." dedi.

Pistte görev alacak kayak eğitmenlerinin de Kayseri'den gelen eğitmenlerce eğitildiğinin altını çizen Sungur, "Kayseri'den gelen kayak hocalarımız gerek buraya gelen misafirlere, gerek ise Nahçıvanlı kardeşlerimize kayak eğitimlerini ve kayak-kızak nasıl sürülür onun eğitimlerini veriyor. Arkadaşlarımızı yetiştirip onların yeterli tecrübeyi kazanmalarını sağladıktan sonra buradaki işimiz bitecek. Burada eğitimlerini tamamlayan Nahçıvanlı arkadaşlarımızca bizden aldıkları tecrübeyle gelen turistlere hizmet sunulacak." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Ali Şan Soğancı da "Nahçıvan'a pist güvenliği ve kayak eğitmenliği için geldik. Burada amacımız yeni açılan tesiste kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Kayseri'de bu işi yapıyoruz. Amacımız arkadaşlarımıza bu işi öğreterek biz buradan gittikten sonra bizim bıraktığımız yerden bu işi sürdürmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Nahçıvanlı kursiyerlerden Zahide Allahverdi, "Buraya ilk gelişim, benim için çok güzel bir etkinlik oldu. İşi bilen birisinden kayak öğrenmek güzel oldu. Burada çocuklar ve yetişkinler için yapabilecek çok etkinlik var. Kayak yapmayı öğreneceğim için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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