03.10.2019 15:10

NUR Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) bölgesel ve küresel barış, refah ve iş birliğine katkı sağlanmasında önemli bir uluslararası örgüt olma yolunda ciddi adımlar attığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO) Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık'ın yanı sıra Kırgızistan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Özbekistan Büyükelçisi Saidikram Niyazhodjayev ile Kazakistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve bilim insanları katıldı.

Kıdırali, Türk Konseyinin kuruluşunu öngören Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılını tebrik ederek, anlaşmanın Türk entegrasyon sürecinin gelişmesi açısından önemine işaret etti.

Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan büyükelçileri de konuşmalarında Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası entegrasyon sürecine sağladığı katkılara değindi.

"Ülkeler arası iş birliğini somut adımlarla daha da güçlendireceğiz"

Büyükelçi Uyanık, Türkiye olarak Türk Konseyi üyesi ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme ve Türk dünyasına yönelik bütünleşme, derinleşme çabalarının kurumsallaştırılması yolunda katkı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk Konseyinin Türk dili konuşan ülkeler arasında siyasi diyalogun pekiştirilmesine, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin daha da güçlendirilmesine sağladığı katkılara dikkati çeken Uyanık, "Türk Konseyi ayrıca bölgesel ve küresel barış, refah ve iş birliğine katkı sağlanmasında önemli bir uluslararası örgüt olma yolunda ciddi adımlar attı." dedi.

Uyanık, gelecek yıllarda Türk Konseyi çatısındaki Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TWESCO, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk İş Konseyi ve bu yıl kurulan Türk Ortak Ticaret ve Sanayi Odası gibi iş birliği platformlarıyla ülkeler arası iş birliğini somut adımlarla daha da güçlendireceklerine inandığını kaydetti.

Türk Konseyi, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in inisiyatifiyle 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuştu.

Kaynak: AA