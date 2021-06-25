Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!
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Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!

Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!
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Survivor'un en hırslı yarışmacılarının başında gelen Nagihan yarıştığı senelerde sansasyonel davranışlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekmişti. Hem rakip hem de kendi takım arkadaşlarına meydan okumasıyla tanınan Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir? Nagihan Karadere hayatı ve biyografisi kimdir?

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazanmıştı. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir?Nagihan Karadere hayatı ve biyografisi kimdir? İşte detaylar haberimizde…

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere (d. 27 Aralık 1984, Kadirli), Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

KARİYERİ

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

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Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi! - Haberler
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