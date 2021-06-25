Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!

Survivor'un en hırslı yarışmacılarının başında gelen Nagihan yarıştığı senelerde sansasyonel davranışlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekmişti. Hem rakip hem de kendi takım arkadaşlarına meydan okumasıyla tanınan Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir? Nagihan Karadere hayatı ve biyografisi kimdir?