Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Sivas'ta tek başına yaşayan kızlarından 2 gündür haber alamayan aile, kızlarının arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden genç kızın arkadaşları, yerde yatan cesetle karşılaştı.
Sivas'ta iki gündür haber alınamayan Nagihan Gümüş yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Acı olay, Sakarya'da yaşayan ailesinin genç kıza ulaşamaması üzerine arkadaşlarını aramasından sonra ortaya çıktı. Gümüş kesin ölüm nedenini otopsinin ardından belli olacak.
SAKARYA'DAKİ AİLESİ, ARKADAŞLARINI ARADI
Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi.
KAPIYI AÇAMAYINCA POLİSİ ARADILAR
Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarıyla kapı açılarak içeriye girildi. Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
SOBA ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş'ün evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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isim,adsız.ad,merdo,selçuk saçma sapan yorum pacağınıza yaratndan rahmet dileyin siz ölünce arkanızdan böylemi konuşacaklar?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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darısı bizim alt komşuya kadının eve aldığı adam belli değil her gün kavga kadınlara ev vermeyinCevap Yaz 11 7 Yayından KaldırADSIZ: evet en azından adam sabah işine gider arada kadın alır eve gönderi işi bitince4 3 Yayından KaldırAD: Heriflere versinler hergün eve kadın getirsinler degil mi?6 2 Yayından Kaldır
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bu zamanda adam adamlığıyla tek başına akşamın karanlığında sokaktan geçmeye çekinirken bu kızların özgür takılmaları ve tek başlarına ev kurmalarını anlayamıyorum. .Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır