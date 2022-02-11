Nagehan Alçı eşi kim, kiminle evli sorusu merak ediliyor. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Nagehan Alçı zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Peki, Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı eşi kim, kiminle evli? Nagehan alçı nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nagehan Alçı boşandı mı? Detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?



Nagehan Alçı 13 Nisan 1977 doğumlu Türk gazetecidir.

13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hâlen Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Ocak 2016 yılından itibaren Planet Mutfak'ta Nagehan Alçı ile 1 Öğün adlı yemek programını sunmaktadır.

NAGEHAN ALÇI BOŞANDI MI?

20 Mayıs 2006'da Emre Ayan ile evlendi. Daha sonra boşandı.

NAGEHAN ALÇI KİMİNLE EVLİ?

Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Betül Yasemin ve Ayşe Ela adındaki ikizlerin annesidir.

NAGEHAN ALÇI KİTAPLARI

Özü Sözü Yirmibir. Profil Yayın Grubu-Kampanya. 2008.

Darbenin Ayak Sesleri. Görüş Yayınları. 2017.

Haberler.com - Gündem