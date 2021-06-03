Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Açıklama geldi
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Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Açıklama geldi

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliklerini sonlandırdığı iddia edildi. Boşanma iddiası sonrası Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, boşandıkları yönünde çıkan iddiayı yalanladı. Ünlü çift, bu iddianın tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

Ünlü çiftin Ayşe Ela ve Betül Yasemin adında iki kız çocukları bulunuyor.

Çift, iddiaları yalanladıktan sonra Medyaradar'a bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

Teknede çocukları ile Boğaz turu yapan çiftin, oldukça mutlu olduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti Twitter üzerinden karşılıklı mesajlarla tartışmışlardı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.'

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.

Alçı ise yaşananlarla ilgili bugün kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Açıklama geldi
Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Açıklama geldi

Kaynak: Snob Magazin

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Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı
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