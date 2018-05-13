Galatasaraylı Futbolcu Nagatomo'nun Bacağı, Taraftarları Korkuttu

Galatasaraylı futbolcu Nagatomo, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlandı. Japon futbolcunun bacağını gören taraftarlar, tedirgin oldu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alan Yuto Nagatomo'nun görüntüsü sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Mücadelenin 2-0'a geldiği dakikalarda rakibinin sol ayağına müdahalesiyle yerde kalan futbolcunun ekrana gelen görüntüsü ilk aşamada herkesi korkuturken Japon futbolcunun oyuna devam etmesi sonrasında taraftarlar derin bir nefes aldı.

Nagatomo, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 Süper Lig maçında 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Skorer

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