Galatasaraylı Futbolcu Nagatomo'nun Bacağı, Taraftarları Korkuttu
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlandı. Japon futbolcunun bacağını gören taraftarlar, tedirgin oldu.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alan Yuto Nagatomo'nun görüntüsü sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Mücadelenin 2-0'a geldiği dakikalarda rakibinin sol ayağına müdahalesiyle yerde kalan futbolcunun ekrana gelen görüntüsü ilk aşamada herkesi korkuturken Japon futbolcunun oyuna devam etmesi sonrasında taraftarlar derin bir nefes aldı.
Nagatomo, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 Süper Lig maçında 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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ve o pozisyonda hakem devam dedi faul yok.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırDOST: aynen hakem bilo devam dedi1 Yayından Kaldır
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Kedi aını görmüşte ben bu yaradan ölürüm demişCevap Yaz 9 Yayından KaldırMELİH: sen motherının aını görup aynı seyı soyledın herhalde bu yara sende olsa 3ay yatalak gezersin lampusYayından Kaldır
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Hangi taraftarı korkuttu,biz burda 8 kişiz hiçbirimiz korkmadık kim korktuki acaba.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır