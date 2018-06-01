Naftogaz'ın Gazprom'dan Alacağı 2,6 Milyar Dolar İçin İcra Süreci Başladı

Ukrayna devlet gaz şirketi Naftogaz, Rus doğal gaz devi Gazprom'dan 2,6 milyar doların tahsili için icra süreci başlattı. Rus doğal gaz şirketi için 2,6 milyar dolarlık icra süreci başladı.

Stokholm Tahkim Mahkemesi'nin yürüttüğü davada, Ukrayna devlet gaz şirketi Naftogaz, Rus doğal gaz devi Gazprom'dan alacağı 2,6 milyar dolar için faaliyete başladı.

Ukrayna devlet gaz şirketi Naftogaz, Gazprom'dan alacağı 2,6 milyar dolar için İsviçre mahkemelerine başvuruda bulundu. Ukrayna devlet gaz şirketi Naftogaz, mahkemelerden Rus doğal gaz devi Gazprom'dan alacağı 2,6 milyar doların tahsilini talep etti.

Ukrayna devlet gaz şirketi Naftogaz, İsviçre mahkemelerinde paranın tahsilini istediklerini ve İsviçre otoritelerinin hali hazırda oradaki Gazprom varlıklarına karşı tedbirler almış olduklarını anladıklarını ifade etti.