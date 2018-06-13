Naftali Bennett: Batı Şeria İsrail'in bir parçası olacak

Terör devleti İsrail'in eğitim bakanı Naftali Bennett, yakında Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ait olacağını söyledi.

yeniakit.com.tr İşgal altındaki Batı Şeria'ya gözünü diken İsrail'in eğitim bakanı ve Habayit Hayehudi (Yahudi Evi) partisinin lideri Naftali Bennett, yakında tüm Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal edileceğini söyledi.

Al Khader kasabasında, Filistinlilere ait bir bölgede, 15 evin İsrail işgal güçleri tarafından tahliye edilmesini yorumlayan Bennett, hükümetin bölgede yerleşime izin verdiğini doğruladı ve bu tepede büyük bir mahallenin inşa edilmesini istediğini belirtti.

BATI ŞERİA'YI TAMAMEN İŞGAL EDECEKLER

Middle East Monitor'deki habere göre, kurulmasını istediği bu bölge hakkında konuşan terör devletinin bakanı Bennett, "Yakında Batı Şeria İsrail'in bir parçası olacak." dedi.

(Kaynak: Yeniakit)