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Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

KAYSERİ'de, nafakasını ödeyemeyen Hüseyin T. (38), hafif ticari aracının üzerine çıkarak, eline aldığı benzin bidonuyla kendini yakmak istedi.

KAYSERİ'de, nafakasını ödeyemeyen Hüseyin T. (38), hafif ticari aracının üzerine çıkarak, eline aldığı benzin bidonuyla kendini yakmak istedi. Hüseyin T.'nin kendini yakma girişimi polis ekiplerince engellendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki saat kulesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve bir süredir işsiz olan Hüseyin T., eski eşine vereceği nafakayı uzun süredir ödeyemedi. Kendine ait hafif ticari aracını da satamayan Hüseyin T., şehrin en işlek meydanına geldi. Burada aracının üzerine çıkan Hüseyin T., elindeki bidondaki benzini üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kendini yakma girişiminde bulunan Hüseyin T.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Vali Şehmus Günaydın ile görüşmek istediğini söyleyen Hüseyin T., ikna olmadı. Elindeki benzin bidonuyla Valiliğe yürümeye başlayan Hüseyin T.'yi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Hüseyin T. ambulanstaki ilk müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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