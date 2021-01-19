Nadir Salifov'un kabri başında işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un mezarına ziyarete giden kişiler arasında çıkan tartışmada Ali Hashımov'un (28) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki Gülvadi Mezarlığı'nda 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrine ziyarete giden Ali Hashımov ile aynı saatlerde ziyarete gelen Azerbaycanlı Kenan I. (30), Lale M. (35) ve Aynur I. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, suç örgütü elebaşı Salifov'u ağabeyi olarak gördüğü öğrenilen Hashımov, yanındaki tabancayla Kenan I'yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında Hashımov'un elindeki tabancayı alan Kenan I. Hashımov'u başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Kenan I. yanındaki 2 kadınla birlikte Esenyurt'taki özel bir hastaneye tedavi için gitti.

Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüpheli Kenan I., Lale M. ve Aynur I'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda olayın meydana geldiği mezarlığa giden ekipler, Azerbaycanlı Hashımov'un cansız bedenini buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış