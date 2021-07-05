Nadir Salifov cinayeti soruşturması

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nadir Salifov cinayeti soruşturması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nadir Salifov cinayeti soruşturması Azerbaycan mafyasının Türkiye'deki hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Nadir Salifov cinayeti soruşturması

İSTANBUL - Azerbaycan mafyasının Türkiye'deki hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mafya hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Salifov cinayeti ile bağlantılı 4 şüpheli, 2 Temmuz Cuma günü İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösterilen ve geçen yıl Antalya Serik'te öldürülen Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Nürsen A., Cemil K., Erkan A., Metin Y. ve Umid N.'nın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Nadir Salifov cinayeti soruşturması
Nadir Salifov cinayeti soruşturması
Nadir Salifov cinayeti soruşturması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

Bu da jigolo vurgunu! Para kazanma vaadiyle kandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
Bu da jigolo vurgunu! Para kazanma vaadiyle kandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, 'Bu mekanı açtırmayacağım' deyip kurşun yağdırdı
Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nadir Salifov cinayeti soruşturması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:05:57. #1.15#

title