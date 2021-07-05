Nadir Salifov cinayeti soruşturması

Nadir Salifov cinayeti soruşturması Azerbaycan mafyasının Türkiye'deki hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Nadir Salifov cinayeti soruşturması

İSTANBUL - Azerbaycan mafyasının Türkiye'deki hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mafya hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Salifov cinayeti ile bağlantılı 4 şüpheli, 2 Temmuz Cuma günü İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösterilen ve geçen yıl Antalya Serik'te öldürülen Nadir Salifov cinayeti ile bağlantıları tespit edilen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Nürsen A., Cemil K., Erkan A., Metin Y. ve Umid N.'nın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman