'Nadir hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisi yok'

ANTALYA'da Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, dünya çapında 400 milyon insanın nadir hastalıklardan etkilendiğini belirterek "Yüzde 95'inin henüz bir tedavisi bulunmamaktadır. Ayrıca nadir hastalıkların yüzde 75'i çocukları etkilemekte ve nadir hastalık görülen kişilerin yüzde 30'u 5 yaşından önce hayatını kaybetmektedir" dedi.

Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıkları Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Nadir hastalıkların görülme sıklığının 2 binde 1'den az olan, genellikle birden fazla sistemi etkileyen hastalık grubu olduğunu anlatan Prof. Dr. Canatan, nadir hastalıkların yüzde 80'inin genetik nedenlere bağlı olduğunu, yüzde 20'sinin ise çevresel faktör ya da bilinmeden nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Canatan, genetik olan nadir hastalıkların kromozomlarda veya genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucu ortaya çıkan hastalık olduğunu anlattı. Şu ana kadar 7 binin üzerinde nadir hastalık tanımlandığını aktaran Prof. Dr. Canatan, Avrupa'da 30 milyon, Amerika'da 25 milyon olmak üzere dünya çapında 400 milyon insanın nadir hastalıktan etkilendiğini söyledi.

Taşıyıcı çiftlere 2 yöntem önerdiklerini anlatan Prof. Dr. Canatan, "Doğal gebelik sonrası, gebeliğin 3-4'üncü aylarında 'Prenatal Tanı' dediğimiz Doğum Öncesi Tanı yöntemi veya 'Preimplantasyon Genetik Tanı' dediğimiz gen ayıklanarak yapılan tüp bebek yöntemi ile sağlıklı çocuğa sahip olunması sağlanmaktadır. Hasta çocuğu olan ailelere ikinci yöntemi öneriyoruz, hasta çocuğun doku tiplerine uygun sağlıklı bir çocuk sahibi olmaları sağlanıyor. Böylece sağlıklı çocuğun kök hücrelerinden hasta çocuğa nakil yapılarak onun tedavisi de sağlanmış oluyor" diye konuştu. 2018 yılında 81 ilde evlilik öncesi talasemi testinin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Canatan, "Özellikle akraba evliliklerinin yüzde 25 gibi yüksek bir oranda olduğu ülkemizde, hasta çocuk doğmadan, tüm çiftlere gebelik öncesi, nadir hastalıkları içeren geniş Taşıyıcı Tarama Panellerini ve genetik testleri öneriyoruz" ifadelerini kullandı.