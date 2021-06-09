Nadir hastalıklar ile mücadelede farkındalık değişiyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nadir hastalıklar ile mücadelede farkındalık değişiyor!

Nadir hastalıklar ile mücadelede farkındalık değişiyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Uşak Üniversitesi öğrencileri "Duchenne Muskuler Distrofi " kas hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve duyarlılığın artması için çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Uşak ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileriAyşegül Ülgüç, Ayşegül Durman ve Volkan Alazeybeksosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındatoplumdanadirhastalıklaradikkat çekmek vefarkındalık oluşturmak için DMD aileleriile röportajgerçekleştirdi.

Her 3500 erkek çocuğundan birindegörülenve henüzkesin bir tedavisi olmayan DMD kashastalığı için " Farkındalıkdeğiştirir, pek çok yaşamı iyileştirir" sloganıyla yola çıkan Uşak Üniversitesi öğrencileriyaptıkları röportajısosyal medya platformlarındayayınladı. Projeilkolarak İzmir ve Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa, Evciler, Dinar ilçelerinde gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmadaöğrenciler, ailelerive savaşçı çocuklarınıcan kulağı ile dinledi ve ailelerne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, çocukların sosyal hayatını, kimlerden ve hangi kurumlardan ne gibi desteklerbeklediklerini ve çözüm önerilerinibelirttiler.DMD ile ilgilitedavi çalışmalarının yurt dışında daha hızlı ilerlemesi fakat tedavilerin ve ilaçların çok maliyetli olması veher ailenin bu tedavilere ulaşma imkanın olmadığına dikkat çekildi. Yapılan çalışma ile bukonuda ülkemizdeki çalışmaların hızlandırılması, ailelerin rahatça ulaşabilecekleri tedavi merkezlerininaçılması, çocukların tedavilerinin kısıtlanmaması toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerekliliği vurgulanmak istendi.Projenindevamındaöğrenciler tarafınçocuklar için farklı etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Hazal Kaya Kerimcan Durmaz
Spor Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nadir hastalıklar ile mücadelede farkındalık değişiyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:07:41. #1.16#

title