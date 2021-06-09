Nadir hastalıklar ile mücadelede farkındalık değişiyor!

Uşak Üniversitesi öğrencileri "Duchenne Muskuler Distrofi " kas hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve duyarlılığın artması için çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Uşak ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileriAyşegül Ülgüç, Ayşegül Durman ve Volkan Alazeybeksosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındatoplumdanadirhastalıklaradikkat çekmek vefarkındalık oluşturmak için DMD aileleriile röportajgerçekleştirdi.

Her 3500 erkek çocuğundan birindegörülenve henüzkesin bir tedavisi olmayan DMD kashastalığı için " Farkındalıkdeğiştirir, pek çok yaşamı iyileştirir" sloganıyla yola çıkan Uşak Üniversitesi öğrencileriyaptıkları röportajısosyal medya platformlarındayayınladı. Projeilkolarak İzmir ve Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa, Evciler, Dinar ilçelerinde gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmadaöğrenciler, ailelerive savaşçı çocuklarınıcan kulağı ile dinledi ve ailelerne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, çocukların sosyal hayatını, kimlerden ve hangi kurumlardan ne gibi desteklerbeklediklerini ve çözüm önerilerinibelirttiler.DMD ile ilgilitedavi çalışmalarının yurt dışında daha hızlı ilerlemesi fakat tedavilerin ve ilaçların çok maliyetli olması veher ailenin bu tedavilere ulaşma imkanın olmadığına dikkat çekildi. Yapılan çalışma ile bukonuda ülkemizdeki çalışmaların hızlandırılması, ailelerin rahatça ulaşabilecekleri tedavi merkezlerininaçılması, çocukların tedavilerinin kısıtlanmaması toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerekliliği vurgulanmak istendi.Projenindevamındaöğrenciler tarafınçocuklar için farklı etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler