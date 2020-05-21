Nadir görülen yılanların dansı görüntülendi
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Nadir görülen yılanların dansı görüntülendi

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi.

Nadir görülen yılanların dansı görüntülendi
21.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:49

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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