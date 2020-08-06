Nadir görülen 'Kara Leylek' Ormanya'da
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Nadir görülen 'Kara Leylek' Ormanya'da

Sakarya'nın Geyve ilçesinde vatandaşların yol kenarında bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği "Kara Leylek", Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Nadir görülen 'Kara Leylek' Ormanya'da
06.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:25

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından getirilen Kara Leylek'e ilk müdahale Ormanya veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Yorgun düştüğü tespit edilen leylek için vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı.

DOĞAYA SALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kırmızı liste statüsünde (düşük riskli) olan "Kara Leylek" için rehabilitasyon sürecini tamamlayacağı bir alan hazırlandı. Hekimlerin özenle hazırladığı beslenme rasyonu ile birlikte sağlığının iyiye gittiği gözlemlenen Kara Leylek'in doğaya salınması için çalışmalar başladı.

DURUMU İYİ

Açık yarası olmamasına rağmen güçten düştüğü için yorgun olan leyleğe, mineral ve vitamin takviyesi yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı. Uygun beslenme rasyonu ile düzenli beslenmesi ve dinlenmesi sağlandı. Şu an durumunun gayet iyi olduğunu belirten Ormanya yetkilileri, Kara Leylek'in birkaç gün içinde doğaya salınacağını iletti.

Kaynak: Bültenler

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