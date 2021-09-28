Nadir görülen beyaz geyik polis tarafından vurularak öldürüldü - Haberler
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Nadir görülen beyaz geyik polis tarafından vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nadir görülen beyaz geyik polis tarafından vurularak öldürüldü

İngiltere'nin Merseyside bölgesinde, nadir görülen beyaz bir geyik sokakta koşarken polis tarafından vurularak öldürüldü.

İngiltere'nin Merseyside bölgesinde, nadir görülen beyaz bir geyik sokakta koşarken polis tarafından vurularak öldürüldü.

İngiltere'nin Merseyside bölgesine bağlı Bootle kasabasında halk, etrafta dolaşan ve nadir görülen beyaz bir geyiği fark ettiklerinde polise haber verdi. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği polise geyiğin yaşama alanına döneceği belirterek polisten müdahale etmemesini istedi. Ancak polis, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiği ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi. Bölgeye çağrılan veterinerin gelmemesi üzerine polis, sokaktaki beyaz geyiği vurarak öldürdü. - LONDRA

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