SİNOP (İHA) - Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı

SİNOP - Sinop'ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı, kilogramı 150 TL'den satılıyor. Nadir bulunan renkli balık, dikkatleri üzerine çekiyor.

Karadeniz açıklarında balıkçı ağlarına nadir takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle tezgahta dikkati üzerine çekiyor. Farklı olduğunu hissettiren bu balık, Sinop'ta tezgahlarda kilosu 150 liradan satışa sunuldu. 2,5 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 375 liraya alıcısını bekliyor.

Balıkçı Akın Öz, "Dip balıkçılarının ağına takıldı. Nadir bulunan bir balık, bu mevsimde olması bir şans. 2,5 kilo ağırlığında. Kilosu 150 TL civarında. Çorbası güzel olur, fırında sebzelisi olur, şişte olur her türlü yenir" dedi.