Nadide Sultan: Artık gereksiz hırslarımız yok Geçtiğimiz akşam, Bursa Gençlik Merkezi'nin instagram yayına katılan Nadide Sultan sevenlerinin sorularını yanıtladı

Snob Magazin'in haberine göre; Karantina günlerinde evde olmanın keyfini çıkararak geçiren ünlü sanatçı, "Evde olmak yeniden anne babalarımızın bize yaşattığı gibi daha çok aile olmamızı sağladı. Uzunca bir süredir daha huzurluyuz gereksiz hırslar yok, yarış halinde değiliz.

Eski günleri özlemişiz. Gündelik hayatın koşuşturmacasına kendimizi kaptırarak gerçek değerleri unuttuğumuzu düşünüyorum. ve bu sürece, aslında bizlere bunları tekrar hatırlattığı için pozitif bakıyorum" diyerek sağlımız için bir müddet daha evde kalmamız gerektiğini söyledi.