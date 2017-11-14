Nadal Sezonu Kapattı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Goffin ile yaptığı maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiAuteur: euronews-trTags: Rafael Nadal Gepost: 14 november 2017.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Goffin ile yaptığı maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildi
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Rafael Nadal Gepost: 14 november 2017
Kaynak: Euronews.com