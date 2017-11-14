Nadal Sezonu Kapattı

Nadal Sezonu Kapattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Goffin ile yaptığı maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiAuteur: euronews-trTags: Rafael Nadal Gepost: 14 november 2017.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Goffin ile yaptığı maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildi

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Rafael Nadal Gepost: 14 november 2017

Kaynak: Euronews.com