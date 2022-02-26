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Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının yarı finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ile Rus Medvedev karşılaştı.

Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde 2-0 geriden gelip mağlup ettiği rakibini 6-3'lük setlerle geçti.

Kariyerinde 90 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen Cameron Norrie olacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Rafael Nadal, Sonora, Tenis, Rus, Spor, Haberler

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