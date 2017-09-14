Nadal'ın Federer'i Yakalayacağına İnanıyorum"
Toni Nadal, yeğeninin Federer ile arasındaki 3 Grand Slam şampiyonluğu farkını kapatabileceği görüşünde.
ABD Açık'ı kazanarak kariyerinin 16. Grand Slam şampiyonluğunu elde eden Rafael Nadal'ın, 19 şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i yakalayıp yakalayamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.
Yeğeninin Federer'i yakalayacağına inandığını belirten Toni Nadal, "Rafa'nın 19 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşması bence mümkün. Bunun zor olacağı açık; ancak önünde hâlâ birkaç Roland Garros var ve diğer Grand Slam'lerde de yeni zaferler yaşayabileceğine inanıyorum." diye konuştu.
Rafael Nadal ile kariyerinin başından bu yana sürdürdüğü antrenörlük ilişkisini bu sezonun sonunda noktalayacak olan amca Toni, "Geride kalan yıllarda yeğenimin kazandığı kupalardan büyük keyif aldım. Rafa, tarihe adını yazdıran bir sporcu. 2014'ten sonra sert kort turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunun ABD Açık'ta gelmesi de çok anlamlı. Turnuva başında elde ettiği dünya 1 numarası unvanını uzun süre koruyabilir. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıktan kurtulup yeniden bu seviyeye gelmesinin insanlara inanılmaz gözükebilir, ki bu normal. Ancak ben onun en azından bir Grand Slam daha kazanacağına hep inandım." dedi.
Toni Nadal'ın ayrılığı sonrası Rafael Nadal'ın antrenörlüğünü, İspanya tenis tarihinin önemli isimlerinden Carlos Moya üstlenecek.
Kaynak: EuroSport.com