Nadal, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırdı
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Nadal, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırdı

11.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:00
Nadal, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal 3. tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal 3. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da yaşayan Nadal, erkekler dünya sıralamasının 177. basamağındaki Michael Mmoh'u 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ise turnuvaya davetle katılan dünya 267 numarası Thanasi Kokkinakis karşısında çok zorlandı. Tsitsipas, 4,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) kazanarak 3. tur vizesi aldı.

Erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 16 numaralı seribaşı Fabio Fognini ve 19 numaralı seribaşı Karen Khachanov da 3. tura çıktı.

Svitolina 3. turda

Kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 16 yaşındaki dünya 48'incisi Coco Gauff ile oynadığı 2. tur maçını 2-0 (6-4, 6-3) kazandı.

21 numaralı seribaşı Anett Kontaveit, Heather Watson'ı 2-1, 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady de Madison Brengle'ı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 27 numaralı seribaşı Taylor Fritz, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Nick Kyrgios karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 32 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da 27 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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