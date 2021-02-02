Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı
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Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı

02.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:52
Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına belindeki tutulma nedeniyle çıkamadı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına belindeki tutulma nedeniyle çıkamadı.

Rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran Nadal'ın yerine Avustralyalı Alex de Minaur ile Roberto Bautista Agut karşılaştı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülke sayısının 12'ye düşürüldüğü ATP Kupası, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılıyor.

İspanya, kupada perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak. Dünya klasmanının 2 numarası Nadal'ın rakibi Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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