Nadal, Andy ve Venus Tur Atladı









Sezonun üçüncü Grand Slam'ı olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ilk gün maçları tamamlandı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününde, favori isimlerin çoğu rakiplerine üstünlük sağlayarak tur atladı.



Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 12 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, 7 numaralı seribaşı Marin Cilic, rakiplerini eleyerek 2. tur vizesi aldı.



Tek kadınlarda ise 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 10 numaralı seribaşı Venus Williams, 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina tur atladı.



NADAL ZORLANMADI



İki yıl ara verdiği çim kortta maça çıkan Rafael Nadal, rakibi Avusturalyalı John Millman'ı 6-1, 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek, rahat bir galibiyet elde etti ve adını ikinci tura yazdırdı.



İspanyol tenisçi, geçtiğimiz yıl sakatlığı sebebiyle Wimbledon'dan çekilmiş, bu yıl ise Wimbledon öncesinde düzenlenen çim kort turnuvalarına dinlenmek amacıyla katılmama kararı almıştı.



Nadal, ikinci turda dünya 43 numarası Amerikalı tenisçi Donald Young ile korta çıkacak. - Londra