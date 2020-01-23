Naci Ünüvar Rekor Kırdığı Maçın Ardından Konuştu
Ajax'ın 16 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar, takımının Hollanda Kupası'nda Spakenburg'u 7-0 yendikleri maçta sonradan oyuna girdi ve maçın son golünü penaltı noktasından kaydetti. Naci, bu golüyle Ajax tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti. Naci, maç sonrası başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Ajax'ın 16 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar, takımının Hollanda Kupası'nda Spakenburg'u 7-0 yendikleri maçta sonradan oyuna girdi ve maçın son golünü penaltı noktasından kaydetti. Naci, bu golüyle Ajax tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti. Naci, maç sonrası başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.