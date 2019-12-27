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Naci Ünüvar Parlamaya Devam Ediyor

Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı forvet Naci Ünüvar, Jong Ajax formasıyla parlamaya devam ediyor. Takımının TOP Oss'a karşı oynadığı maçta güzel bir gole imza atan Naci, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17

altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı forvet Naci Ünüvar, Jong Ajax formasıyla parlamaya devam ediyor. Takımının TOP Oss'a karşı oynadığı maçta güzel bir gole imza atan Naci, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kaynak: Dugout

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