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Naci Ünüvar İlk Maçına Çıktı

Ajax'ın Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar A Takım'la ilk maçına KAS Eupen'le oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Genç oyuncunun göz doldurduğu karşılaşmada Ajax rakibini 2-0 devirdi.

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

'ın Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar A Takım'la ilk maçına KAS Eupen'le oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. oyuncunun göz doldurduğu karşılaşmada Ajax rakibini 2-0 devirdi.

Kaynak: Dugout

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