Naci Ünüvar İlk Maçına Çıktı
Ajax'ın Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar A Takım'la ilk maçına KAS Eupen'le oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Genç oyuncunun göz doldurduğu karşılaşmada Ajax rakibini 2-0 devirdi.
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Ajax'ın Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Naci Ünüvar A Takım'la ilk maçına KAS Eupen'le oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Genç oyuncunun göz doldurduğu karşılaşmada Ajax rakibini 2-0 devirdi.
Kaynak: Dugout
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