Naci Topcuoğlu Bulvarı bir hafta trafiğe kapatılacak
Gaziantep Naci Topçuoğlu Bulvarı, bir hafta boyunca trafiğe kapatılacak.
Gaziantep Naci Topçuoğlu Bulvarı, bir hafta boyunca trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülecek yol çalışmaları nedeniyle, Batıkent Mahallesi Naci Topcuoğlu Bulvarı'yla 1080 No'lu Sokak arasındaki güzergah, 17-24 Ekim 2019 tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Söz konusu güzergahı kullanan sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.